Comunità ebraica in lutto: «Abbiamo perso un leader»

Comunità ebraica in lutto per la scomparsa di Renzo Gattegna, 81 anni, ex presidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane (Ucei). Per il Rabbino Capo di Roma, Riccardo Di Segni, «la sua attività, da sempre divisa tra la professione di avvocato e le organizzazioni ebraiche, si è caratterizzata per la dedizione costante e per uno stile pacato ma deciso e mai rinunciatario, cercando sempre di mettere d'accordo le diversità».

«Un galantuomo. Gattegna ha reso l'ebraismo italiano interlocutore per l'intera società civile», è il pensiero di Ruth Dureghello, Presidente della Comunità Ebraica della Capitale.

«Si è contraddistinto per il suo impegno contro ogni forma di estremismo e fondamentalismo», afferma Giorgia Meloni, leader di FdI.

«Roma si unisce al dolore della sua famiglia e di tutta la comunità ebraica. Sua capacità di ascoltare, dialogare e confrontarsi sia esempio per tutti», il tweet della Sindaca Raggi.

«Ho avuto modo di conoscerlo in una fase del mio percorso umano. Era capace di dialogare con tutti, per costruire il futuro», dice Gigi De Palo (Forum famiglie).(M.Fab.)

