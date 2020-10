Comunicazione Sociale, a Leggo una menzione

Una cerimonia in remoto ma densa di emozione quella per la quarta edizione del premio giornalistico Alessandra Bisceglia per la Comunicazione Sociale che si è svolta ieri in collegamento dalla Sala Perin del Vaga dell'Istituto Sturzo, a Roma. Il riconoscimento è promosso dalla Fondazione omonima in memoria di una giovane giornalista scomparsa all'età di 28 anni per una rarissima malattia vascolare. L'intento è quello di riconoscere e stimolare l'impegno dei giovani giornalisti e aspiranti tali per far emergere storie coraggiose e positive e per migliorare la consapevolezza di piccole e grandi comunità.

Tra i premiati, una menzione speciale è stata riconosciuta alla nostra Ilaria Del Prete (nella foto) autrice dell'articolo Erica e la sua malattia rara: La mia pelle sa di pesce.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Ottobre 2020, 05:01

