Comune e Ferrovie patto per la Mobilità

Si va dal nodo di scambio al Pigneto al nuovo piano urbanistico della stazione Tiburtina, dal completamento dell'anello ferroviario nord alla riqualificazione delle aree limitrofe alle stazioni Tuscolana, Trastevere, Porto Fluviale e Quattro Venti. Sono ambiziosi gli obiettivi del protocollo d'Intesa per lo sviluppo del sistema metro-ferroviario e per la rigenerazione urbana delle aree ferroviarie dismesse di Roma, sottoscritto ieri dal Campidoglio da Rete Ferroviaria Italiana e da FS Sistemi Urbani.Il piano prevede diversi interventi in città: la chiusura dell'anello ferroviario nord con il raddoppio della tratta Valle Aurelia-Vigna Clara, la realizzazione del nodo di scambio Pigneto con una nuova articolazione delle fasi di realizzazione in base ai finanziamenti disponibili, una rimodulazione del sistema dei parcheggi e una nuova suddivisione tra spazi di pertinenza e aree pubbliche nell'ambito del piano di assetto della stazione di Roma Tiburtina. Proprio a Tiburtina, poi, dovrebbe sorgere il nuovo head quarter di Ferrovie dello Stato. «Torniamo a programmare e a pensare Roma nel suo complesso per uno sviluppo che ruoti intorno alla cura del ferro», ha dichiarato la sindaca di Roma Virginia Raggi. Secondo Maurizio Gentile ad di RFI «il protocollo conferma la strategicità degli interventi sul nodo di Roma per la mobilità regionale ma anche nazionale». Per Gianfranco Battisti ad FS Sistemi Urbani questo step «rappresenta un ulteriore impulso al percorso di collaborazione già avviato tra Roma capitale e FS Sistemi Urbani per la rigenerazione urbana di ampie porzioni della città». (S. Uni.)