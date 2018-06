Comunali, la Lega sfonda al Nord

Lunedì 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Valeria ArnaldiÈ stato il forte calo di affluenza alle urne, pari al 61,19% rispetto al 67,24% delle precedenti, cinque anni fa, quando si votava in due giorni il primo risultato delle amministrative che, ieri, hanno interessato 760 comuni per un totale di quasi 7 milioni di elettori - precisamente 6.744.087 - chiamati al voto. In controtendenza la Sicilia, dove il dato è cresciuto del 9% . Alle urne sono andati 109 comuni superiori, ossia con più di 15mila abitanti, 651 inferiori, e venti capoluoghi di provincia. Un test importante per il governo. Il primo per pesare la reazione degli elettori alle inattese alleanze che hanno consentito al governo stesso di nascere. I seggi si sono chiusi alle 23.Stando ai primi scrutini, la Lega trascinerebbe il centrodestra anche a livello locale e farebbe il pieno nel Nord-Est. Il M5s sarebbe, invece, in calo. Il Pd in crisi pure nelle sue restanti roccaforti: a Treviso cresce il centro-destra, così a Terni, a Pisa si registra una forte crescita della Lega, a Massa si potrebbe arrivare al ballottaggio tra centrodestra e centrosinistra, a Imola tra Pd e M5s. A Siena, le liste civiche rischiano di non far vincere il candidato democratico. In caso di ballottaggio, si tornerà alle urne il 24 giugno.Il voto ha riguardato pure Roma nei municipi III e VIII, che hanno visto un'affluenza ancora più bassa, limitata al 27% - più bassa in III, 26,49%, più alta in VIII, 27,94% - a fronte del quasi 60% delle precedenti. In entrambi i municipi si è andati al voto dopo la caduta di amministrazioni M5s. I 5 stelle, stando ai primissimi risultati, avrebbero registrato una flessione. Prova per i pentastellati pure in Sicilia, dove il Movimento ha ottenuto un grandissimo consenso a livello nazionale, che però potrebbe non essere confermato a livello locale. Il primo sindaco eletto è stato Laura Arizzi, a Piazzolo, nel bergamasco, unica candidata, cui bastava dunque superare il quorum del 50%, battuto già alle 19 con un'affluenza del 55,20%. Luca Buzzella, invece, è il primo sindaco della storia di Valvarrone, frutto della fusione di Introzzo, Tremenico e Vestreno. Nella giornata non sono mancate le polemiche. Nazionali e locali. Prima tra tutte, quella per il tweet di Matteo Salvini che, a urne aperte, augurando «buon voto» ha scritto: «Se poi arriveranno tanti voti per la Lega sarà un bel segnale politico». A Vicenza, grande assente il M5s: la lista locale non ha ottenuto la certificazione del blog e, per tutta risposta, ha invitato a sorpresa i suoi potenziali elettori a votare per il centro-sinistra. Dalla formazione di governo, dunque, sembrerebbe aver ottenuto più consensi la Lega, con un lieve calo, invece, per i pentastellati.