Comprendere il comportamento di Fido

Il libro di questa settimana si'intitola Nella Mente e nel Cuore del Cane dello studioso etologo Mark Bekoff. L'autore, vincitore del premio della Animal Behavior Society e amante dei cani da una vita ci prende per mano e ci da le risposte a molti dei nostri quesiti quotidiani e a molti altri interrogativi.

Le sue descrizioni non solo ci spiegano il comportamento dei nostri amici a quattro zampe, ma ci insegnano anche come migliorare la qualità delle loro vite.

Infatti Bekoff parte dagli studi più recenti sulle capacità cognitive ed emotive dei cani, offrendoci un'incredibile quantità di informazioni pratiche, sfatando allo stesso tempo molti dei miti più diffusi. Impariamo così, ad esempio, che non sempre fanno pipì per marcare il territorio, così come non sempre mangiano erba per vomitare, o quanto sia discutibile il concetto di dominanza applicato a questi animali. È anche chiaro che ogni cane è un individuo e quindi si deve evitare di parlare del cane in generale, come se fossero tutti uguali. Bekoff sottolinea l'importanza di conoscere a fondo il comportamento canino anche ai fini dell'addestramento, che, differenza di quanto molti ritengono, per essere efficace non richiede le maniere forti o la minaccia di una punizione. (A.Ben.)

riproduzione riservata ®

Martedì 14 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA