Compravano auto con falsi assegni

Erano considerati i maghi del riciclaggio, di macchine, della truffa e del trasferimento fraudolento dei beni. Una mega truffa internazionale dove sono state ritargati centinaia di mezzi di trasporto. Compravano automobili di lusso con assegni rubati e le rivendevano in Romania. Con una serie di escamotage e con documenti falsi anche nome dei venditori, le utilitarie venivano smaterializzate dal pubblico registro automobilistico e trasportate nell' est Europa dove venivano messe in vendita con targhe pulite ed i numeri di telaio ribattuti.

L' attività della banda di malviventi, composta da tre italiani e due romeni è stata scoperta dai detective di Mauro Baroni del commissariato San Giovanni. Le tante denunce raccolte dai poliziotti e l' incrocio dei dati del sistema informatico sirene, che a livello europeo raccoglie in banca dati i veicoli rubati, hanno permesso alla polizia di smascherare i tutti i componenti della banda che ha truffato in poco tempo oltre 100 mila euro a concessionari ed a privati che vendevano la loro automobile sui siti internet.

Il rintraccio di alcune delle macchine rivendute in Romania è avvenuto grazie ai sistemi di localizzazione satellitare delle compagnie assicurative che erano stati installati a bordo dei veicoli. Un' indagine avviata e svolta in sinergia con la polizia romena e l' Interpol che ha sequestrato gran parte dei mezzi che erano stati reimmatricolati con nuovi libretti di circolazione e certificati di proprietà. Gli agenti hanno scoperto che gli ignari acquirenti, oltre al danno subivano anche la beffa, perché erano indotti in errore sull'effettiva provenienza del bene e spesso si erano ritrovati a perdere il denaro versato per l'acquisto e l'auto che era stata oggetto di riciclaggio.(E. Orl.)

Venerdì 10 Gennaio 2020

