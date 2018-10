Venerdì 26 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Compositore eclettico, performer incisivo: Ben Harper torna a Roma per un concerto molto atteso, domani, all'Auditorium Parco della Musica (Sala Santa Cecilia). Dopo il suo album di debutto nel 1994, Welcome To The Cruel World, l'artista californiano ha inanellato numerosi album di successo, tra cui Fight For Your Mind, The Will To Live, Burn To Shine, Diamonds On The Inside, Lifeline e Call It What It Is, nel 2016. Tutti questi progetti hanno visto la collaborazione con The Innocent Criminals, band formata da Leon Mobley (percussioni), Juan Nelson (basso), Oliver Charles (batteria) e Jason Mozersky (chitarra). Il gruppo, che si è sempre esibito live assieme a Ben in giro per il mondo, si distingue per la diversità di generi musicali a cui i vari componenti appartengono e che in una qualche maniera rende ciascun musicista complementare all'altro.Chitarrista eclettico, compositore versatile, capace di spaziare dalla black-music al blues e al folk-rock, Harper ha conquistato il successo commerciale, con il suo inno alla vita. Billboard ha dichiarato che la sua musica «ci ricorda il potere e la bellezza della semplicità».