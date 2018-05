Venerdì 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Competenza, profilo internazionale ma politico, garante del programma. Non è semplice individuare il nome del premier che mette d'accordo Lega e 5 stelle. Il leghista Giancarlo Giorgetti, per esempio, sarebbe troppo di parte e dunque è più facile per lui che si aprano le porte di un ministero di peso. Così come il nome di Enrico Giovannini appare più gradito al M5s che alla Lega. Torna perciò a circolare anche il nome di Elisabetta Belloni, il segretario generale della Farnesina già indicata come possibile guida del governo neutrale di Sergio Mattarella. All'Interno dovrebbe andare Salvini, mentre agli Esteri Di Maio. Per la leghista Giulia Bongiorno potrebbe esserci la Giustizia mentre i 5 stelle vogliono Esteri e Economia (salgono le quotazioni di Carlo Cottarelli). Probabile che i due ministeri economici Sviluppo e Tesoro vengano divisi equamente fra le due forze.(A.Sev.)