«Compa' a Roma comanda tutto lui» Scacco al clan Senese: 28 arresti

Emilio Orlando

«Compà a Roma comanda tutto lui». Il tono delle intercettazioni non lascia spazio all'immaginazione: a Roma Michele Senese era il re incontrastato del mercato della droga. Il suo clan è diventato un vero e proprio cartello come quelli colombiani. Ma ieri una maxioperazione Alba ha chiuso il cerchio arrestando 26 affiliati alla famiglia Senese.

Business trasversali, che passavano dalle tifoserie calcistiche, capeggiate da Fabrizio Piscitelli al riciclaggio ed all'acquisto di locali ed attività commerciali. Vecchi malavitosi, ormai dimenticati che, agiscono come uomini ombra sempre evergreen pronti a dirigere le fila nel narcotraffico e a prendere decisioni importanti. Spaccio, commercio di armi per agguati ed omicidi ed estorsione, come nella malavita organizzata, gli affari della banda di ottantaquattro persone legata ai Senese di Afragola e smantellata ieri mattina all'alba dai carabinieri del nucleo investigativo di via in Selci. Ventisei i criminali arrestati nel intervento a sorpresa che i magistrati della direzione distrettuale antimafia hanno messo a segno dopo le indagini che hanno permesso di ricostruire il modus operandi che in pochi anni ha devastato dal punto di vista economico e sociale e della sicurezza la Capitale. Sequestrati, armi droga, orologi di pregio e denaro contante. Il Cartello Senese aveva un modello organizzativo che lasciava ampi spazi agli altri gruppi criminali, come ai Casamonica ed ai gestori delle piazze di spaccio, pur mantenendone il controllo.

Durante il blitz sono finiti in carcere: Maurizio Cannone, Guido Cau, Marco Ciaccia, Davide De Gregori, Giandavide De Pau, Domenico e Ugo Di Giovanni, Francesco Leva, Rolando Liguori, Rodolfo Lotrecchiano, Gianluca Martinelli, Andrea Masocco, Daniele Mezzatesta, Manolo Monterisi, Alvaro Nicoli, Antonio Pizzuto, Roberto Rea, Giancarlo Ribiscini, Gennaro Rizzo, Vincenzo Rocco, Daniele Salvatori, Maurizio Salvucci, Michele e Vincenzo Senese, Emanuele Sgamma, Christian Testi e Manolo Zioni.

Mercoledì 2 Dicembre 2020, 05:01

