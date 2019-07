Commissioni europee, eletti gli italiani Tajani e Gualtieri. A secco i sovranisti

L'ex presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani è stato eletto presidente della commissione Affari costituzionali dell'Eurocamera. L'organismo, composto da 28 membri, ha competenza su temi rilevanti come la revisione dei trattati, l'allargamento della Ue o il recesso dall'Unione. «Lavorerò subito su Brexit ha assicurato Tajani - e su un grande progetto di riforma dell'Europa, che così com'è non va bene. Proseguirò lo sforzo profuso da presidente del Parlamento per rendere le istituzioni sempre più vicine ai cittadini europei». Un altro italiano, Roberto Gualtieri del Pd, è stato confermato alla guida della commissione Problemi economici e monetari. «Continuerò ha assicurato - a battermi per crescita, lavoro, equità, investimenti, innovazione e sostenibilità ambientale. Rimangono a bocca asciutta invece i sovranisti del gruppo Identità e democrazia che non ottengono neanche una presidenza di commissione.

Tutta in salita invece la strada dell'elezione per Ursula von der Leyen a presidente designata della Commissione Ue. Ci sono dubbi e il voto potrebbe slittare a dopo l'estate. (A.Sev.)

Giovedì 11 Luglio 2019, 05:01

