Commedia con il sapore di Trastevere

Specializzato in commedie sull'età matura, Gianni Di Gregorio colpisce al cuore con Lontano lontano, una storia che fa della genuinità la sua forza. Il regista si dà il ruolo del professore, amante dei libri e del vino, e con i suoi complici Giorgetto (Giorgio Colangeli) e Attilio (Ennio Fantastichini alla sua ultima interpretazione) crea un irresistibile trio di pensionati che, vessati da tasse e burocrazia, sognano la fuga in un paese esotico.

In questa commedia sociale ci sono il sapore verace di Trastevere e i guizzi di un'ironia molto romana, ma i sentimenti che passano attraverso le immagini sono tutt'altro che locali: quella disincantata malinconia dell'età che avanza, una solidarietà istintiva, il piacere di godersi le piccole cose e l'abitudine di lamentarsi di quelle grandi hanno una forza universale che conquista. Il nuovo lavoro di Di Gregorio è una dolce commedia a chilometro zero capace di arrivare Lontano lontano anche grazie al suo garbo e al suo slancio altruistico. Ingredienti, di questi tempi, rivoluzionari. (M. Gre.)

LONTANO LONTANO

di Gianni Di Gregorio



