Comico, imitatore, cabarettista, un abilissimo giocoliere della voce, Angelo Pintus torna in scena con versione rivisitata all'ottanta per cento garantisce - del suo show Destinati all'estinzione (parte 2). Acume, cinismo, visione disincantata e lucida sono gli ingredienti dello spettacolo. «Una indagine sulle nostre esistenze, sulla società nella quale siamo immersi, complici più o meno consapevoli di un imbarbarimento che sembra inarrestabile, sulla natura umana, locale e nazionale le cui caratteristiche emergono in modo più eclatante se messe a confronto con quelle di altri popoli». Con gag e battute fa saltare la resistenza del pubblico verso argomenti scomodi e fastidiosi, per ottenere una risposta che spesso non vogliamo dare.

Via Merulana 244, da oggi a domenica, ore 20,45, bigl. da 28,50 a 39 euro, 0680687231

Mercoledì 5 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA