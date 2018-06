Come vivere con un pappagallo

Martedì 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il libro di questa settimana s'intitola Voglio un pappagallo dell'esperto e collega Lorenzo Crosta.Questi volatili non vengono ceduti insieme al libretto di istruzioni, perciò spesso chi li accudisce non sa come nutrirli e allevarli correttamente e dove trovare informazioni attendibili. In questo bel libro l'autore intende fornirci una panoramica sul mondo dei pappagalli in cattività, dandoci tutte le informazioni base e dandone ancora di più a coloro che già masticano la materia. Tutto questo perché i pappagalli possano raggiungere la loro proverbiale longevità e in salute e regalarci tutte le soddisfazioni ma seguendoli sempre con cura, passione e responsabilità.Nel testo troveremo l'esperienza e il lavoro di osservazione, studio e collaborazione di un valido collega che da molti anni coopera in perfetta sintonia col solo fine di far conoscere la vera natura di queste meravigliose creature, nella speranza di ottenere che vengano rispettate. Grazie a questo libro il lettore troverà tanti spunti e soluzioni in un affascinante mondo, fatto di tante difficoltà e di grandi conquiste.(A.Ben.)