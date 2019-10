Come un felino ti cambia la vita

Il libro di questa settimana s'intitola La Felicità è un gatto di Stephane Garnier, noto scrittore francese esperto del mondo felino.

Sappiamo tutti bene che i gatti ci affascinano fin dalla notte dei tempi perché sembrano possedere poteri misteriosi, quasi magici, soprattutto quando devono affrontare le difficoltà, uscendone sempre con sapienza e sicurezza. L'autore prende spunto dall'osservazione del suo gatto Ziggy: infatti da circa una dozzina d'anni ogni giorno impara qualcosa da lui!

Rimane sempre più stupito nell'osservare com'è libero, calmo, osservatore, prudente, elegante, carismatico, indipendente, fiero...

Tutte queste qualità e capacità ci sarebbero molto utili nella nostra vita personale, ma anche in quella professionale. Perché allora non provare a ispirarci alla saggezza felina? Al lavoro, in famiglia o con gli amici, il gatto ci insegna come essere a nostro agio in qualsiasi situazione, resistere allo stress, mantenere l'indipendenza, non perdere le staffe, esercitare un'influenza sulle cose in maniera assolutamente discreta... ma efficace. Un libro non solo per i gattari ma per tutti.(A.Ben.)

Martedì 29 Ottobre 2019, 05:01

