Come state? Avete passato bene le vacanze? Avete riposato? Un pezzetto di questa estate noi lo abbiamo passato all'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù. Giorgio Maria ha avuto qualche problemino. Niente di che, ci mancherebbe, e ora è tutto risolto, ma per un genitore un figlio ricoverato toglie sempre un po' il sonno. Voglio dedicare questo primo articolo di settembre a quelle mamme e a quei papà che hanno il cuore bucato dal dolore per un figlio malato. Voglio dedicare queste poche righe a loro. Agli eroi quotidiani che, nonostante tutto, riescono a vivere. Per loro non ci sono vacanze. Non ci sono le stagioni o le feste. L'unica festa è un miglioramento di una figlia con i capelli caduti o la gioia per una nottata senza lamenti. Voglio dedicare queste mie parole a loro perché, non so voi, ma io un pezzetto della loro sofferenza la sento anche su di me. Non mi lascia indifferente. Adesso ripensate alla vostra estate: come è andata? Sì, siamo felici e spesso non ce ne accorgiamo. Ricordiamocelo. Ricordatemelo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Settembre 2021, 05:01

