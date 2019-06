Come spendereste 20 milioni? Online la scelta dei progetti

Paola Lo Mele

Venti milioni da investire in opere di decoro urbano di Roma. E a scegliere quali saranno anche i cittadini, votando on line o di persona le loro preferenze. È il primo bilancio partecipato del Campidoglio. Fino al 15 luglio i residenti e i city user, ovvero coloro che lavorano o studiano in città, potranno pubblicare sul sito del Comune proposte di intervento e sostenere quelle di loro gradimento fino 21 luglio.

È stata la sindaca Virginia Raggi a illustrare la novità. Con lei anche l'assessore alla Semplificazione Flavia Marzano e il presidente della commissione competente Angelo Sturni. «È uno strumento che rende i cittadini coprotagonisti delle scelte che riguardano la loro città. Una parte dei fondi del bilancio sarà infatti destinata a progetti presentati da chi vive, studia o lavora nella Capitale. Vogliamo così instaurare un meccanismo di cittadinanza attiva», ha spiegato Raggi.

Le proposte che otterranno almeno il 5% dei gradimenti complessivamente incassati da tutti i progetti che ricadono nello stesso municipio passeranno alla fase successiva: verranno esaminate per una valutazione tecnico-finanziaria. Poi, le proposte ritenute ammissibili saranno sottoposte a consultazione e voto online dal 12 al 21 ottobre.

Anche gli stessi Municipi potranno portare idee e progetti di interventi, consultando i cittadini dei rispettivi territori in incontri pubblici o tramite focus group. In questo caso la presentazione delle proposte è possibile fino al 15 settembre. E a questi progetti è riservato circa il 20% dei fondi destinati per ogni territorio. Inoltre sono previste risorse specifiche premianti, finalizzate alla realizzazione dei progetti nei territori in cui è stata registrata una più alta partecipazione. Molto soddisfatta l'assessore Marzano secondo cui «l'obiettivo è quello di rendere la partecipazione elemento identitario dell'amministrazione. «Attraverso l'approvazione del nuovo statuto a gennaio 2018 e del primo regolamento del bilancio partecipativo di Roma approvato ad aprile 2019, l'Assemblea Capitolina ha introdotto forme di democrazia diretta.

Martedì 11 Giugno 2019

