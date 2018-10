Mercoledì 24 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Come siamo cambiati? All'inizio volevamo essere più disturbanti, poi anche questo è diventato un cliché e quindi abbiamo cercato un nuovo modo di rapportarci con il pubblico. Da qualche anno l'abbiamo trovato: è un modo più empatico, oggi siamo diversamente disturbanti». È un viaggio lungo 30 anni quello in cui ci accompagna Noi siamo Afterhours, il docufilm diretto da Giorgio Testi e narrato dal leader della band Manuel Agnelli. Presentato ieri alla Festa del Cinema, il film ha al centro le immagini del concerto sold out dello scorso aprile al Forum di Assago e immerge lo spettatore nelle note e nella storia del gruppo, dagli esordi ai tour internazionali. Punto fermo della band, proprio Agnelli, oggi molto popolare grazie al ruolo di giudice a X Factor. Per lui la musica «significa esprimere anche cose scure, violente, perché sul palco puoi essere libero di esprimere cose non accettabili». (M. Gre.)