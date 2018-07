Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Come rovinare un locale che nasce bello. Canteen Mexican Kitchen ha una location interessante: una nicchia verde con tanto di dehors ricavato in mezzo al cemento del centro di Milano. Ma da pretenzioso qual è, il cibo è a tratti imbarazzante. Piatti senza grande cura né di esecuzione né di prodotti usati. La quantità, bisogna dirlo, non manca. Ma la qualità e i servizi non sembrano adeguati, con prezzi degni di alta ristorazione. Guacamole, formaggi messicani, chili poblano e chorizo, Nachos, Peperoncini impanati, Tortilla di mais farcita con tinga de pollo, Gamberi in pastella, Carne di maiale allo spiedo, ma anche fajitas, entrecote di angus Argentino e filetto di ricciola, tonno o salmone. Stessa storia per il Tequila bar al piano seminterrato. Bello sì. Ma troppo caro e senza lode.Canteen Mexican Kitchen & Tequila Bar - Via Archimede, 10 - Milano - 02 5463732