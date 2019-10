Come ridurre l'infiammazione alla prostata

VENEZIA - In Italia solo il 22,4% dei pazienti segue correttamente le terapie per la cura dell'ipertrofia prostatica benigna (6 milioni colpiti). La scarsa adesione al trattamento è dovuta anche alla sottovalutazione dei sintomi, spesso considerati inevitabilmente legati all'età. Le conseguenze della mancata aderenza possono essere gravi, fino alla ritenzione urinaria acuta e all'eventuale ricorso al bisturi.

Al congresso della Società Italiana di Urologia (SIU), che si è concluso ieri a Venezia, sono stati presentati i risultati di uno studio, che per la prima volta ha dimostrato il ruolo di un farmaco, l'estratto esanico di Serenoa repens, nel ridurre in maniera statisticamente significativa (circa il 30%), l'infiammazione che sta all'origine della malattia.

«È stata eseguita una prima biopsia prostatica in pazienti poi divisi in 2 gruppi - spiega Stavros Gravas, direttore Urologia Università della Tessaglia (Grecia), e autore dello studio, pubblicato su World Journal of Urology -. Dopo 6 mesi, è stata eseguita una seconda biopsia: coloro che avevano ricevuto il trattamento con l'estratto esanico di Serenoa repens presentavano una riduzione significativa dei livelli di infiammazione». (A.Cap.)

Mercoledì 16 Ottobre 2019, 05:01

