Come rafforzare il legame con Fido

Il libro di questa settimana si intitola Addestrare senza parole (La tecnica della mano vuota) dell'educatrice cinofila Liane Rauch. L'autrice spiega come potete rafforzare il legame con il vostro cane e instaurare una relazione armoniosa. Liane ha infatti lavorato per anni per escogitare un suo metodo personale che porti il proprietario ad avere un rapporto migliore con il proprio amico a 4 zampe.

Potete provare subito il metodo della mano vuota: senza strumenti, senza l'uso della parola e sempre efficace.

Ma effettivamente perché utilizzare il metodo della mano vuota? Lo utilizziamo per approfondire, rinforzare e migliorare il rapporto tra cane e uomo; per instaurare un rapporto di fiducia reciproca.

La fiducia è alla base di una buona partnership; proprio perché è praticabile senza strumenti, ovunque e in ogni situazione; per evitare dal primo incontro problemi di gestione nella vita quotidiana; per addestrare il cane con metodi non violenti. Un bel libro per tutti. Buona lettura! (A.Ben.)

riproduzione riservata ®

Martedì 18 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA