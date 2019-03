Come prevenire l'infarto nella donna

MILANO - Nell'immaginario collettivo il cuore è considerato una vulnerabilità maschile mentre il tumore un problema femminile. Solo due donne su dieci sono consapevoli che la loro prima causa di morte sono le malattie cardiovascolari e l'infarto. Tra gli uomini, invece, la convinzione che il rischio di infarto sia preponderante è molto forte: ben il 77% delle risposte. Il sintomo cruciale dell'infarto, il dolore toracico, è correttamente indicato da oltre il 70% degli intervistati, uomini e donne, ma meno della metà è in grado di riconoscere gli altri sintomi non specifici.

La maggioranza degli intervistati (70%) vorrebbe essere informata sui rischi cardiovascolari e sulle modalità di prevenzione soprattutto dal proprio medico di base. Il 31% vorrebbe trovare informazioni anche sul web.

Sono alcune delle risposte all'indagine di Eikon Strategic Consulting su un campione tra i 40 e 70 anni, presentato l'altro giorno a Milano in occasione del Convegno Infarto e malattie cardiovascolari al femminile: come vivere con il cuore, promosso da Abbott in collaborazione con la Società Italiana di Cardiologia SIC. L'obiettivo è aumentare la conoscenza delle patologie cardiovascolari e incentivare le donne ad adottare strategie salva-cuore al femminile.

Con un decesso ogni dieci minuti, le malattie cardiovascolari e l'infarto sono il killer numero uno delle donne. Ma la maggioranza di loro non è consapevole del rischio, mentre quasi l'80% degli eventi cardiaci potrebbe essere prevenuto. Per questo nel corso del convegno è stata presentata anche l'edizione 2019 della campagna di informazione Vivi con il Cuore e i cardiologi della SIC hanno offerto consigli utili e una valutazione dello stile di vita a tutte le donne over 40 partecipanti. «La SIC ha tra gli obiettivi primari la promozione del benessere delle donne, la diffusione della consapevolezza del rischio cardiovascolare e le più efficaci strategie terapeutiche - dichiara il Presidente Ciro Indolfi- Sebbene si pensi che le malattie cardiache non siano appannaggio del sesso femminile, sono la prima causa di morte anche nelle donne».

leggocaperna@gmail.com

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA