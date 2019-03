COME IN UN FILM

Emilio Orlando

Come nella scena di un film poliziesco americano, ha costretto la vittima a salire in macchina costringendola girare per la città seduta al posto di guida, tenendola in ostaggio. La donna, presa da panico ed attonita per quanto le stava succedendo, ha assecondato il rapinatore e gli anche ha consegnato i pochi spicci che aveva in tasca.

L'uomo però, nonostante i settant'anni della vittima, non ha avuto pietà ed ha continuato a tenerla sequestrata in auto sotto minaccia. Solo dopo una mezz'ora, l'ha fatta scendere in un parcheggio isolato del quartiere ed è fuggito con la macchina. Il drammatico ed allarmante episodio è avvenuto davanti agli uffici aperti al pubblico della Asl di via Nocera Umbra, nella zona di Furio Camillo. Proprio tra le persone più deboli, ammalate ed indifese il malvivente sceglieva le sue prede. Grazie all'imponente dispositivo di controllo del territorio, disposto dal neo questore della Capitale Carmine Esposito, la donna, dopo aver chiesto aiuto ad alcuni passanti che hanno lanciato l'allarme al 112, è stata soccorsa e sono subito scattate le indagini del commissariato Appio di Pamela De Giorgi.

Un volto ed un nome a Luigi Barberis, il pericoloso rapinatore sequestratore di sessant'anni originario di Bari, lo hanno dato le immagini delle telecamere di video sorveglianza che i detective hanno esaminato. La tecnologia applicata alle investigazioni, del software forense per il riconoscimento automatico delle immagini facciali - e più noto con la sigla S.A.R.I.-, ha restituito agli inquirenti l'identità del malvivente. Da quando il programma informatico è stato introdotto nei laboratori della polizia, i criminali hanno sempre meno la vita facile. In pochi minuti il sistema confronta milioni di immagini con le foto segnaletiche dei pregiudicati ed estrapola quelle compatibili tra di loro con una precisione quasi assoluta, a cui deve però sempre seguire l'individuazione fotografica della vittima. Nella stessa zona, gli agenti delle volanti che perlustravano il territorio hanno recuperato una borsa, scippata qualche giorno fa ad una donna del quartiere Aurelio.

