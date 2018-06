Venerdì 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Come i protagonisti di Jurassic World Il regno distrutto (uscito da poco in sala e già campione di incassi) i visitatori di Cinecittà World potranno incontrare da vicino i dinosauri con un realismo mai visto prima. Jurassic War La battaglia dei dinosauri è una delle nuove attrazioni del parco divertimenti. Un viaggio senza precedenti per tornare indietro nel tempo, ben sessantacinque milioni di anni fa, nella foresta giurassica. Grazie a una struttura tecnologica che si sviluppa in un padiglione di quasi tremila metri quadrati, con oltre ottanta metri di schermo dove si proietta un film in 15k. Il tutto inizia con un tranquillo percorso, lungo il quale si possono ammirare le ricostruzioni a grandezza naturale di fossili e dinosauri animatronics come il Triceratopo, il Velociraptor e il T-Rex. Poi, novanta ospiti alla volta, si sale a bordo dei vagoni di un treno futuristico, diretto verso la riserva che ospita alcuni esemplari di dinosauri, riportati in vita grazie alla scienza e allo studio del Dna. Ma a un certo punto il viaggio si complica. E i dinosauri arrivano sempre più vicino. Soprattutto i temibili predatori. (F. Pic.)Via di Castel Romano, dalle 11 alle 19, bigl. da 19 euro, www.cinecittaworld.it