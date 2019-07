Come far divertire il vostro Fido

Il libro che vi consiglio di leggere questa settimana si intitola Giocare con il cane di Christine Sondermann. Chiunque abbia un cane, cucciolo o adulto, può fare con lui tanti giochi appassionanti che aiuteranno il nostro amico a quattro zampe a sviluppare la sua intelligenza e le sue capacità. Questo libro di facile consultazione ci aiuterà a costruire giochi complessi e non ma sempre divertenti per stimolare l'intelligenza del nostro cane, sorprenderlo con piacevoli giochi da masticare, allestire un corso di agility in salotto, trasformare le passeggiate in avventure emozionanti, far diventare l'addestramento un allegro gioco. Una terapia veramente divertente ma anche occupazionale e facile da eseguire, che non necessita di una preparazione complicata e che potrà essere inclusa nella routine di tutti i giorni, senza che sia necessario dedicarvi troppo tempo.

Questo libro è veramente ricco di esempi di giochi facilmente riproducibili. L'autrice ha aggiunto anche delle illustrazioni esemplificative molto utili. Proverete direttamente l'importanza di mettere alla prova il cane con giochi, ancor più se timoroso o agitato.

