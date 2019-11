Come educare e vivere con il micio

Il libro di questa settimana s'intitola Amare, Capire, Educare il vostro Gatto del collega, docente universitario, esperto in medicina comportamentale Joel Dehasse.

In questo bel testo, dedicato all'animale domestico più diffuso in Europa, l'autore fornisce diverse preziose chiavi di lettura per meglio comprendere l'indole dei nostri amici a quattro zampe, e lo fa con semplicità e chiarezza, mettendo la sua importante competenza al nostro servizio. Chi possiede un gatto sicuramente gli trasmette tenerezza e affetto, ma raramente cerca di indovinare cosa si nasconde dietro certi atteggiamenti enigmatici che sono prerogativa della razza felina.

L'autore ci insegna a rendere ancora più confortevole l'esistenza del micio entrato a far parte della nostra famiglia, senza pretendere da lui una ridicola sudditanza, ma riconoscendo invece la sua natura, i suoi istinti, i suoi rituali. Dehasse dimostra che è possibile educare il nostro gatto a una convivenza basata sul rispetto reciproco, attraverso le tappe graduali di un percorso in cui l'uomo e l'animale imparano a conoscersi e ad accettarsi senza prevaricazioni.

Educare un gatto significa permettergli di vivere una vita da felino/micio in un ambiente di esseri umani, per essere felici in due. (A.Ben.)

riproduzione riservata ®

Martedì 5 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA