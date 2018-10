Come convivere col miglior amico dell'uomo

Martedì 2 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il libro di questa settimana s'intitola All'altro capo del guinzaglio della famosa addestratrice di cani, e Patricia B. McConnell.In questo bel testo vengono dati tanti preziosi suggerimenti su come convivere con un cane senza più inutili frustrazioni e reciproche incomprensioni. Infatti una delle abilità più straordinarie dei cani è quella di captare i nostri movimenti, anche i più piccoli, e di attribuirvi significati ben precisi.Noi esseri umani, invece, il più delle volte non prestiamo particolare attenzione ai nostri gesti quando siamo in loro compagnia. Senza accorgercene, ora con la voce, ora con il corpo possiamo comunicare dei segnali che rischiano di lasciare completamente spiazzato e confuso il nostro amico a quattro zampe. A volte quindi possono nascere delle vere e proprie cattive comunicazioni che determinano un rapporto non sempre semplice e lineare. Eppure non sempre i problemi tra noi e il nostro cane sono frutto d'una scarsa conoscenza delle tecniche di addestramento, molto spesso dipendono dalle profonde e naturali differenze di comportamento tra le due specie.(A.Ben.)riproduzione riservata ®