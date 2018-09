Come accogliere il coniglio nano

Martedì 11 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il libro di questa settimana s'intitola Il coniglio nano del collega Cristiano Papeschi, perché ormai molte famiglie hanno questo piccolo animale.Nel simpatico manuale vengono date informazioni sulla gestione del coniglio nano. Questo roditore è timido, per questo l'approccio che porterà al gioco deve essere graduale.Ogni movimento dovrà essere lento e se fin dall'inizio ogni carezza sarà accompagnata dal suo nome, in breve tempo imparerà a rispondere e a venirci incontro. I maschi adulti sono piuttosto aggressivi e marcano l'ambiente con l'urina. I conigli sono coprofagi e mangiano direttamente dall'ano un tipo particolare di feci e costituisce un'importante fonte di proteine, vitamine e minerali. Lateralmente al pene o alla vulva sono presenti due tasche inguinali che contengono ghiandole odorifere utilizzate per marcare l'ambiente.Diversi giorni prima dei parto la coniglia inizia a strapparsi il pelo dall'addome e dalla parte ventrale dei torace per imbottire il nido, e si tratta quindi di un comportamento normale. (A.Ben.)riproduzione riservata ®