Comandante, tutto ciò è normale?

Aveva promesso più agenti in strada. E ci abbiamo creduto. Ma quello che ogni giorno si ripete in via Milano, via di San Gregorio, Lungotevere e in tutte le zone centrali di Roma ci ha fatto ricredere. Per questo facciamo appello a lei, Comandante Di Maggio. Lei è il capo dei vigili di Roma: telefoni al I gruppo e si faccia rispettare e soprattutto faccia rispettare Roma.Non serve molto: basta un agente. Uno solo. Per risolvere un problema che decine di comandanti prima di lei non sono riusciti ad affrontare. Lei però, Di Maggio, ha un mandato forte: quello della sindaca di Roma che le ha chiesto di far rispettare la legalità e le regole. Mettiamolo in pratica: noi, come giornale, saremo qui ogni giorno a documentare e denunciare la deregulation che rende padroni della strada gli autisti dei pullman e ancor di più gli ncc e i loro furgoni.Il Comandante è lei. Non loro. Serve polso e una squadra di uomini pronta a impedire la sosta selvaggia ai bisonti della strada e ai furbetti con il furgone. A Firenze, Milano, Bologna questa inciviltà non è tollerata. Esistono gli stalli, i parcheggi riservati e le aree dedicate. Anche a Roma è così: la sola differenza è che qui non c'è nessuno che vada lì a far rispettare queste regole. Roma sarebbe più bella, il centro ne gioverebbe e anche le casse del Campidoglio avrebbero entrate certe: perché continuare a far finta di niente non aiuta nessuno.(F. Pas.)