Colpo grosso a Parigi: rubati i gioielli di Emanuele Filiberto e Clotilde

Michela Poi

Cinquecentomila euro di gioielli. Quando Emanuele Filiberto di Savoia, nipote dell'ultimo re d'Italia, ha fatto ritorno a casa dopo giorni di svago e spensieratezza in quel di Capri, ad accoglierlo ha trovato una bruttissima sorpresa: la sua casa completamente svaligiata. Cassetti vuoti, vestiti buttati a terra, vasi rotti e tanti, ma tanti, gioielli in meno.

La gang di ladri che venerdì scorso è riuscita a introdursi nell'appartamento parigino dove abita insieme alla moglie Clotilde Courau e alle due figlie Luisa e Vittoria, aveva infatti il palato raffinato. Tra i tanti oggetti di valore presenti in casa, la banda di rapinatori ha preferito selezionare le perle e le pietre più preziose. Secondo quanto ha riportato il quotidiano francese Le Parisien, i 500 mila euro di refurtiva sarebbero solo il valore dei «pezzi più pregiati». Sul posto sono immediatamente intervenuti la polizia giudiziaria della Prefettura di Parigi e la brigata di repressione del crimine organizzato, che hanno prelevato le impronte digitali e visualizzato le immagini di videosorveglianza dei dintorni. «Molto difficile risalire ai responsabili», ha però avvertito la Polizia francese. Poi, ha chiarito che non deve trattarsi di una banda di principianti: «Questo tipo di furto con scasso è raramente opera di dilettanti. Per vendere i gioielli è necessario disporre di una buona rete di ricettatori e poi, sono riconoscibili a vista».

Il principe dei Savoia ha più volte parlato di un suo possibile rientro in Italia. E chissà che dopo questa disavventura non prenda seriamente in considerazione l'ipotesi.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 24 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA