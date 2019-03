Colpo di scena nella classifica dei Paperoni. Giovanni Ferrero infatti è il più ricco d'Italia. A incoronarlo è la rivista Forbes, che ha stilato la classifica annuale dei miliardari mondiali. Ferrero - più conosciuto a livello globale come il re della Nutella - si piazza al 39° posto in classifica con una ricchezza stimata in 22,4 miliardi di dollari. Lo segue in cinquantesima posizione Leonardo del Vecchio con 19,8 miliardi di dollari (che per anni ha occupato invece la prima posizione come più ricco del Belpaese), mentre al 107° posto si piazza Stefano Pessina (Ceo della Walgreens Boots Alliance azienda leader nel mondo per la distribuzione di prodotti per la salute). Giorgio Armani è 173° con un portafoglio stimato in 8,5 miliardi di dollari, mentre in 257° posizione si trova Silvio Berlusconi con 6,3 miliardi. Miuccia Prada è 804° con Patrizio Bertelli, mentre Piero Ferrari è 838° con 2,7 miliardi.

Allargando lo sguardo alla ricchezza planetaria, sono invece poche le novità. Jeff Bezos (Amazon) si conferma la persona più ricca al mondo (con un patrimonio di 131 miliardi di dollari, 19 miliardi in più di 12 mesi fa) per il secondo anno di fila davanti a Bill Gates (Microsoft). Diventato nel 2018 il primo a conquistare il vertice della classifica con una fortuna di almeno 100 miliardi, Bezos è però alle prese con un divorzio che potrebbe impattare molto sul suo tesoro. Gates, cofondatore di Microsoft a capo della fondazione di beneficenza più grande al mondo, la Bill & Melinda Gates Foundation, può contare su 96,5 miliardi di dollari.

Warren Buffett, il cosiddetto Oracolo di Omaha a capo della conglomerata Berkshire Hathaway, vale invece 82,5 miliardi. Al quarto posto c'è il francese Bernand Arnault e la sua famiglia: colui che controlla un impero di 70 marchi tra cui Louis Vitton e Sephora vale 76 miliardi. Con 64 miliardi di dollari nella Top 5 c'è infine Carlos Slim, il più ricco del Messico. (M.Fab.)

