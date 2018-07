Colpo alle ndrine dei Castelli romani

Giovedì 12 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessia StrinatiRistoranti, B&B, alberghi e strutture ricreative. Con queste attività nascondevano gli illeciti alcune persone ritenute legate alla pericolosa ndrina Molè di Gioia Tauro e operanti nella zona dei Castelli Romani.La polizia giudiziaria della Squadra Mobile di Roma, coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia, ha eseguito 4 ordinanze di custodia cautelare con l'accusa di intestazione fittizia di beni, trasferimento fraudolento di valori in concorso, finalizzato a eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali. Le manette sono scattate per Agostino Consoleto, 57enne pregiudicato e noto per essere legato alla Ndrangheta, la moglie 49enne Maria che si trova ai domiciliari, il figlio Francesco Consoleto (32 anni) e il cognato, Teodoro Mazzaferro (61 anni). I quattro operavano nella zona di Rocca di Papa dove avevano messo in piedi diverse attività legate al turismo.Le autorità hanno proceduto con il sequestro di beni del valore di 4 milioni di euro, che comprendono le quote della società Il Casale s.r.l. e l'albergo- ristorante Il Redentore, strumento della attività mafiose degli indagati. Attraverso le indagini è stato possibile ricostruire l'insediamento della Ndrangheta nell'area dei Castelli: Agostino Cosoleto, legato sia alla cosca Piromalli che alla cosca Molè dopo il matrimonio tra suo figlio Francesco e Maria Teresa, figlia dell'ex boss Molè, si è stabilito nell'area nel 2009. Agostino e il figlio furono arrestati nel 2008 proprio perché ritenuti legati alla ndrina: il primo fu condannato in primo grado con giudizio abbreviato e fu poi assolto in appello, mentre Francesco, venne assolto dal Tribunale di Palmi. Dopo la scarcerazione decisero di traslocare nell'area dei Castelli per delocalizzare gli affari sul territorio della Capitale e da allora Consoleto ha dato vita a una serie di attività malavitose, coperte da altre fittizie apparentemente legate al turismo.Gli agenti oltre all'azienda hanno posto sotto sequestro un appartamento con garage, 2 porzioni immobiliari in corso di costruzione e un lastrico solare. Sembra che Consoleto fosse coinvolto in illeciti di interposizioni fittizie relative a immobili anche a Gioia Tauro, in Via Nazionale, apparentemente ceduti a lui e a sua moglie.