Colpo alla mafia di Montespaccato 58 arresti per droga, sequestri e usura

Alessia StrinatiTraffico di Droga, riciclaggio, estorsioni, usura e sequestro di persona. Queste sono le accuse per 58 persone arrestate nell'ambito di un maxi blitz nel quartiere di Montespaccato, con l'aggravante delle modalità mafiose. L'operazione Hampa, è stata portata a termine dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma e dalla Polizia di Stato, con la collaborazione della Guardia Civil spagnola e ha interessato territori diversi territori tra Roma, Sardegna, Molise, Piemonte e, appunto, la Spagna.Le misure cautelari sono state emesse dal GIP di Roma su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, a carico dell'associazione per delinquere capeggiata da Franco Gambacurta, considerato il boss del quartiere. Le persone coinvolte sono accusate di usura, esercizio abusivo del credito, estorsioni, sequestro di persona a scopo di estorsione, detenzione e porto illegale di armi da fuoco, riciclaggio e reimpiego di capitali di provenienza illecita, intestazione fittizia di beni immobili, rapporti creditizi, attività economiche ed imprenditoriali, nonché di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti aggravata dalla transnazionalità.L'intero traffico di droga, che comprendeva ingenti quantità di cocaina, hashish e marijuana, era gestito da due fratelli colombiani che erano in contatto diretto con un uomo affiliato ai Gambacurta. IL clan era legato alla mala della Banda della Magliana e vantava contatti col boss Carminati. I carabinieri hanno proceduto anche al sequestro di beni a seguito del decreto emesso dal Tribunale di Roma, su richiesta della Procura della Repubblica D.D.A. Gli agenti si sono occupati della chiusura di 12 esercizi commerciali, del sequestro di 14 immobili, quote societarie e diversi veicoli, per un valore totale di circa 7 milioni di euro. Tra i beni sequestrati ci sono anche il circolo sportivo e il bar di Montespaccato, quartier generale dell'organizzazione. La maxi operazione si basa su anni di indagini: dal 2012 al 2017 Polizia e Carabinieri hanno portato avanti un'intensa attività investigativa arrivando a sgominare l'organizzazione di tipo familiare, egemone sul territorio romano. Tra le accuse ci sono anche quelle di violenza e prevaricazione; tra gli episodi più eclatanti il sequestro e pestaggio di un pugile nel 2013.riproduzione riservata ®