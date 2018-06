COLPO ALL'AZZARDO

Mercoledì 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ida Di GraziaSedici ore di stop e slot accese per 8 ore: dalle 9:00 alle ore 12:00 e dalle 18:00 alle 23:00 di tutti i giorni, festivi compresi. Sono questi i punti principali presenti nell'ordinanza firmata ieri dalla Sindaca Virginia Raggi, che disciplina gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro. Oltre ai limiti orari, l'ordinanza prevede «l'obbligo di esposizione - all'esterno e all'interno del locale, in luogo ben visibile al pubblico - di un apposito avviso che renda noto la fascia oraria in cui è consentito l'utilizzo dei dispositivi di gioco d'azzardo lecito».Le violazioni saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 150 euro a un massimo di 450 e, in caso di recidiva, con la sospensione dell'attività di gioco fino a 5 giorni. il regolamento approvato lo scorso anno, prevede inoltre anche disposizioni relative alle distanze dai luoghi sensibili, come istituti scolastici o luoghi di culto, di almeno 350 metri all'interno del perimetro dell'anello ferroviario e di almeno 500 metri al di fuori di esso. Secondo un'elaborazione dell'agenzia di stampa Agipronews, nel 2017 i romani hanno speso per slot e videolotterie 542 milioni di euro.«Nel 2017 ha detto la Raggi commentando l'ordinanza - c'è stato un aumento progressivo del numero di soggetti in carico ai servizi di cura per le dipendenze da gioco. Si tratta di una patologia che coinvolge tutte le categorie di cittadini e in molti casi si tratta di persone che si trovano in una difficile condizione economica. La salute dei cittadini viene prima di tutto. Per questo la nostra guerra al gioco d'azzardo non si ferma». Di parere contrario le Associazioni di Categoria secondo cui l'ordinanza va in controtendenza anche rispetto a quanto sostenuto da diverse ricerche scientifiche, dalle quali emerge l'effetto-boomerang della regolamentazione degli orari: «Il giocatore ha dischiarato il Presidente di Astro Massimiliano Pucci - è spinto ad accelerare il ritmo delle partite quando si avvicina il momento del break e a riprendere con foga a giocare quando la finestra oraria si riapre. Dunque, i limiti orari non sono affatto un deterrente rispetto ai fenomeni di ludopatia». Le slot, ad oggi, sono 12.000, mentre le videolottery sono 4.000.riproduzione riservata ®