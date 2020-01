COLPO AL CLAN

Emilio Orlando

«I Casamonica mi hanno minacciata di sciogliermi nell'acido. Mi hanno distrutto la vita. Non avevo sposato soltanto Massimiliano ma tutto il clan». Sono le dichiarazioni della prima pentita del clan, che ha avuto il coraggio di denunciare i Casamonica. È stata la moglie di Massimiliano, uno dei più spietati rampolli del clan in carcere per narcotraffico. Un incubo durato 12 anni.

La denuncia della donna dette il via all'operazione Gramigna Bis. La prima pentita ha deposto ieri in tribunale durante l'udienza nell'aula Occorsio di piazzale Clodio. In video conferenza da una località protetta, scortata da carabinieri e polizia, Debora Cerreoni ha risposto alle domande del pubblico ministero Giuseppe Musarò. Durante la l'audizione la trentacinquenne, figlia di un ex appartenente alla banda della Magliana, ha ricostruito le dinamiche criminali che hanno permesso negli anni alla famiglia Sinti più temuta d'Italia di radicarsi in pianta stabile nella Capitale e di trasformare alcuni quartieri in roccaforti dello spaccio.

Uno di queste aree divenute un supermarket della droga e feudo incontrastato per anni, oltre a vicolo di Porta Furba era anche la collina di via del Quadraro, dove nelle otto villette abusive demolite nel 2018 dopo l'ordinanza della sindaca Virginia Raggi, si spacciava cocaina ad ogni ora del giorno e della notte. Tra pianti e singhiozzi, la Cerreoni, madre di tre figli avuti con Massimiliano Casamonica, ha ripercorso i momenti di paura, di terrore ed ha raccontato le minacce e le pressioni ricevute dai membri della famiglia.

Il maxi blitz dei carabinieri che portò in manette 44 persone, svelò retroscena inquietanti circa la modalità con la quale i Casamonica avevano tessuto rapporti importanti alcuni dei quali anche istituzionali e religiosi.

«Non sono mai stata ben vista da loro perché ero gaggia - ha spiegato la donna - ero costretta a fare quello che mi dicevano, non potevo fiatare, ogni volta erano discussioni e botte. Mi accusavano di aver tradito Massimiliano, ma era lui che mi tradiva, lo ha fatto anche con una partecipante di Uomini e donne», ha concluso la pentita.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 29 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA