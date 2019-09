COLPO AL CLAN

Michela Poi

Duecentootto anni e tre ergastoli. Una condanna pesantissima quella richiesta dai pm del pool antimafia Ilaria Calò e Mario Palazzi per i componenti del clan Spada, al termine di una requisitoria durata quattro giorni. Ventiquattro gli imputati, tutti accusati di associazione a delinquere di stampo mafioso dedita a reati gravissimi, tra i quali omicidio, estorsione e usura.

Secondo l'accusa il gruppo criminale era arrivato a controllare l'intera zona del litorale romano, «impossessandosi» di un pezzo importante della città. Una mafiosità che poggiava la sua potenza «sull'organizzazione a base familistica e sulla ripartizione delle competenze» e che di fatto aveva trasformato Ostia in una zona di assoluto degrado e malavita. Gli arresti erano scattati il 25 gennaio 2018, dopo mesi di estenuanti indagini nell'ambito di una maxi operazione che aveva coinvolto Polizia e Carabinieri. Nella lista dei 24, spiccano i nomi del boss Carmine Spada, di suo fratello Roberto e del nipote Ottavio, i tre imputati per i quali è stata richiesta la massima pena: l'ergastolo. Carmine Spada, detto Romoletto, è considerato il capo dell'intera banda. Uno che nel suo curriculum criminale può vantare legami con la Banda della Magliana e crimini efferatissimi.

Suo fratello Roberto - salito agli onori della cronaca per aver dato una testata al giornalista Rai Daniele Pier Vincenzi nel novembre del 2017 - ha già alle spalle una condanna, ed è ritenuto il numero due del clan. Entrambi, tra l'altro, sono accusati di essere i mandanti del duplice omicidio dei boss Giovanni Galleoni (detto Bafficchio) e Francesco Antonini (o Er sorcanera), avvenuto nel 2011. Un evento che per gli inquirenti ha rappresentato una svolta negli assetti criminali di Ostia, con la progressiva erosione del potere dei Baficchio e la «definitiva ascesa del clan Spada. Anche per Ottavio Spada - detto Marco - la pena richiesta è il carcere a vita. Al suo omonimo - soprannominato Maciste, è andata un po' meglio: 16 anni di reclusione. L'accusa ha sollecitato, inoltre, una condanna a 11 anni per Nando Di Silvio - o Focanera- e a 8 per Roberto Spada, detto Zibba (e omonimo del fratello di Carmine). Si attende ora la sentenza del giudice. «Qualunque sia il responso, continueremo la nostra guerra al sistema mafioso, senza mai tornare indietro», ha dichiarato il presidente dell'Associazione Antimafia Noi Massimiliano Vender.

