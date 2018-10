COLPO AL CLAN

Mercoledì 10 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessia StrinatiUn'altra Sciabolata agli Spada. Il clan di Ostia ha subito un secondo sgombero dopo che, proprio sul litorale romano, è stata evacuata un'altra casa popolare occupata. Un vero e proprio bunker con telecamere nascoste e microcam.Oltre 150 agenti del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenuti in via Forni, a Ostia, per il recupero di un'unità immobiliare illecitamente occupata dalla famiglia di Silvano Spada, già in carcere. Nell'appartamento vivevano la compagna e i figli del boss.I familiari avevano continuato ad abitare lo stabile in modo indisturbato, applicando al posto dello spioncino della porta una telecamera per monitorare ogni movimento fuori dall'appartamento. Le operazioni sono state coordinate dal Comandante Generale Antonio Di Maggio, con il supporto del reparto mobile diretto dal commissariato di Polizia lido. Lo sgombero si inserisce nell' operazione di recupero del patrimonio immobiliare del comune voluta dal Campidoglio stesso, allo scopo di sottrarre proprietà ai clan criminali che li hanno occupati in modo illegittimo.A dare la notizia è stata la sindaca Virginia Raggi con un tweet: «Questa mattina abbiamo sgomberato un'altra casa popolare a Ostia, abusivamente occupata ancora da membri del clan Spada. Insieme alla Polizia Locale non daremo tregua a chi vive nell'illegalità. Andiamo avanti con determinazione e coraggio».Dopo lo sgombero la Raggi ha ribadito le intenzioni del Campidoglio sulla sua pagina Facebook: «Non daremo tregua a chi vive nell'illegalità, spesso in contesti criminali se non di vero e proprio racket. Dopo anni di immobilismo, dall'inizio del nostro mandato stiamo controllando le case popolari occupate senza titolo, per liberarle e assegnarle a chi ha diritto e da anni attende in graduatoria per l'assegnazione. Non ci fermiamo e #NonAbbassiamoLoSguardo, a Ostia come altrove».riproduzione riservata ®