COLPO AL CLAN

Enrico ChillèAveva occupato una casa popolare del Comune di Roma, destinata a persone più bisognose, e l'aveva ristrutturata completamente, trasformandola in una vera e propria reggia, con colonne di marmo e arredamento in stile barocco. Dopo dieci anni di (impunita) occupazione, però, Vincenzo Spada, uno dei nipoti di Carmine, storico boss di Ostia, è stato sgomberato dalla polizia locale Roma Capitale.Il blitz è giunto ieri all'alba, in via Ingrao, a Nuova Ostia: ad occuparsene sono stati almeno un centinaio di agenti che sono giunti fino all'edificio, protetto da inferriate, e hanno costretto Vincenzo Spada, detto Gnocco, e sua moglie, Tamara Suleyman, figlia di Franchino l'Iracheno, a lasciare l'immobile. I figli della coppia sono stati affidati momentaneamente ad un parente. Durante la mattinata, non sono mancati momenti di tensione, anche perché gli oltre cento agenti impegnati hanno dovuto chiudere tutte le strade per compiere il blitz in quella che da molto tempo è una vera e propria zona franca.Vincenzo Spada è il figlio di Enrico, detto Pelè, il boss morto in carcere nel 2016 e che secondo gli inquirenti gestiva il racket delle case popolari di Ostia. Oltre allo sgombero, ci sono stati accertamenti che hanno confermato una gestione quantomeno anomala dell'edilizia popolare a Nuova Ostia, con altri appartamenti occupati abusivamente e diversi allacci abusivi per rubare energia elettrica. In particolare, una donna costretta ad abbandonare l'appartamento occupato abusivamente ha dichiarato di essere lì perché ospite di un altro membro del clan Spada. Proprio in merito a queste situazioni riscontrate durante il blitz sono in corso indagini e accertamenti più approfonditi.Lo sgombero è stato accolto con grande soddisfazione dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, dal ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini, e dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Salvini, in particolare, ha dichiarato: «Voglio ringraziare le forze dell'ordine e andare avanti col mio impegno. Le case popolari torneranno a chi ne ha diritto: lo stiamo facendo a Roma, lo faremo in tutta Italia, Napoli compresa».riproduzione riservata ®