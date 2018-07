Giovedì 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ida Di GraziaAncora arresti. Un altro colpo al clan. L'ennesimo. Due esponenti del clan Casamonica e un bosniaco di 31 anni sono stati arrestati con l'accusa di rapina e tentato omicidio di un nigeriano a Roma, nel quartiere della Romanina.In manette Ferruccio Casamonica, detto Massimo, il figlio Guido, detto Pippo, e il loro complice tutti con precedenti per delitti contro la persona ed il patrimonio.L' operazione è stata portata a termine dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Romanina diretto da Laura Petroni. Le indagini erano partite nel 2017 dopo l'aggressione nei confronti di un cittadino nigeriano che nonostante il ricovero in prognosi riservata, è riuscito a denunciare quanto accaduto.Dalle testimonianze è emerso un clima di tensione tra le dieci famiglie che vivevano nei monolocali della zona in cui è stata tentata la rapina e una famiglia del clan dei Casamonica, proprietaria delle stesse abitazioni che affittava le case in nero e si rifiutavano di formalizzare un contratto. Tanti gli episodi di violenza e arbitrari emersi come ad esempio quando alla mancata riscossione di un affitto, che veniva arbitrariamente aumentato, Ferruccio, detto Massimo cambiava la serratura di un appartamento prelevando con violenza televisori, vestiti, scarpe e oggetti in oro a titolo di «risarcimento».Oppure casi in cui sono state tolte porte e finestre ad un monolocale per renderlo inutilizzabile. Le successive indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno permesso agli investigatori di ricostruire dettagliatamente l'intera vicenda attraverso le dichiarazioni della vittima e dei testimoni, dalle quali emerge una chiara condotta criminale, portata avanti nel tempo, soprattutto da parte di padre e figlio Casamonica.Tornano quindi i riflettori puntati sul clan degli zingari di Roma sud: dopo i 37 arresti della scorsa settimana nell'operazione mirata contro usura, estorsioni e spaccio. Un sodalizio in stile mafioso su cui la procura ha deciso di entrare a gamba tesa.