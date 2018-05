COLPO AL CLAN

Mercoledì 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Davide M. RuffoloUn raid punitivo che ha avuto come vittima del pestaggio il proprietario del Roxy bar alla Romanina (quartiere della periferia romana) e una cliente disabile, è costato l'arresto di Antonio Casamonica, Alfredo, Vincenzo ed Enrico Di Silvio. Ai quattro responsabili dell'agguato, a seconda delle posizioni, la Procura di Roma contesta i reati di lesioni, minacce e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. È successo tutto in pieno giorno, in via Arzilai, quando all'interno del Roxy bar entravano gli arrestati con il chiaro intento di affrontare a muso duro il proprietario.«Qua comannamo noi. Devi chiudere questo bar altrimenti ti ammazzo, te ne devi andare... ti facciamo chiudere», iniziava a gridare uno di loro, non curante dei molti presenti. Pochi attimi e il proprietario, prima ancora di poter proferire parola, veniva raggiunto da un gancio al volto. Una scena di estrema violenza che spingeva una cliente disabile ad intervenire in difesa del gestore del locale per evitare conseguenze peggiori ma che la faceva diventare a sua volta vittima dell'aggressione.Uno degli arrestati, come riportato nelle 16 pagine dell'ordinanza, prima le sfilava gli occhiali per lanciarli al di là del bancone, poi iniziava il selvaggio pestaggio della disabile prima raggiunta da alcuni colpi inferti con una cinta e dopo da calci e pugni anche quando la donna era ormai in terra. Una barbara violenza ripresa dalla videocamera di sorveglianza il cui filmato, acquisito dai carabinieri della stazione Romanina, è finito agli atti dell'inchiesta. Proprio i militari hanno sentito la donna che ha ricostruito il suo dramma: «Pensavo di morire in quanto non riuscivo a respirare a divincolarmi. I numerosi clienti presenti nel locale non sono intervenuti per fermare questa aggressione così efferata per paura di ritorsioni».riproduzione riservata ®