COLPI BARBARI

Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Danilo BarbagalloEntrava nei negozi armato di accetta e si faceva consegnare l'incasso. È finita, per ora, la carriera criminale di Conan un uomo di 33 anni, di nazionalità italiana e domiciliato a Pomezia, a seguito dell'ordinanza di custodia cautelare eseguita dai Carabinieri della Compagnia di Pomezia ed emessa del Gip di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica - Gruppo reati gravi contro il patrimonio e gli stupefacenti.Il ladro, già detenuto presso la Casa Circondariale di Velletri per precedenti reati di rapina a mano armata e porto illegale di armi, è ritenuto autore di 4 colpi, tutti commessi lo scorso maggio, in alcune profumerie e farmacie di Roma Sud, zona di cui era diventato un vero incubo. Il modus operandi era sempre lo stesso: il malvivente entrava nell'esercizio commerciale armato di accetta, travestito, con indosso dei guanti di gomma per non lasciare impronte, e poi sfruttando paura ed effetto sorpresa si faceva consegnare l'incasso sotto minaccia.L'attività investigativa dei militari è stata avviata a maggio del 2017 quando i Carabinieri hanno notato due individui che transitavano in modo sospetto con la loro vettura sulla via del Mare, a Pomezia. Dopo un controllo la pattuglia ha appurato che i fermati, l'uomo arrestato e un complice, erano responsabili di una rapina commessa pochi giorni prima ad un supermercato di Torvaianica, durante la quale era stata utilizzata un'ascia.I due sono stati sottoposti a fermo e poi trasferiti presso la Casa Circondariale di Velletri, dove tuttora sono detenuti. All'interno della macchina utilizzata dai malviventi durante la perquisizione, sono state rivenute dalle forze dell'ordine numerose accette e diversi capi d'abbigliamento. I Carabinieri hanno quindi collegato il modus operandi della rapina al supermercato con quella dei 4 furti avvenuti negli esercizi commerciali della Capitale. In ultimo l'analisi dei filmati di videosorveglianza e del traffico telefonico degli smartphone sequestrati al trentatreenne hanno confermato definitivamente i sospetti. All'arrestato è stata notificata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere.riproduzione riservata ®