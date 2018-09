COLOSSEO SICURO

Giovedì 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico ChillèLa Curia Iulia, sede del Senato dell'antica Roma, torna a splendere all'interno del Parco Archeologico del Colosseo. È questo il primo passo per la restituzione della storia ai cittadini romani, tra quelli annunciati dalla direttrice Alfonsina Russo.Non c'è solo il Colosseo, i cui lavori di restauro partiranno nel prossimio autunno. Già dalla prossima settimana, infatti, la Curia Iulia, con i suoi vasti spazi e uno splendido pavimento marmoreo, inizierà ad essere luogo di incontri, conferenze e dibattiti gratuiti. L'obiettivo, però, è quello di rendere l'intera zona archeologica del Parco, che si estende per 77 ettari, un luogo da restituire ai romani, garantendo più comfort, servizi e sicurezza.L'apertura della Curia Iulia è solo il primo di una serie di progetti che, in futuro, miglioreranno il Parco Archeologico del Colosseo: un nuovo museo entro l'inizio del 2019, dedicato esclusivamente all'Anfiteatro Flavio, e uno del Foro Romano, entro l'anno successivo. Sono stati previsti anche dei percorsi dedicati per i visitatori, ma anche la primissima apertura della Domus Transitoria, varie mostre e iniziative ad hoc per i cittadini romani. L'obiettivo finale sarà quello di integrare e coordinare l'area dei Fori statale e quella comunale, ma secondo Alfonsina Russo ci vorrà tempo: «I flussi di visitatori sono aumentati e non possiamo permettere l'accesso gratuito per motivi di sicurezza. Prima dovremo migliorare tutto il sistema di sorveglianza, abbiamo deciso di stanziare sette milioni di euro per questo progetto».L'antichità, quindi, torna a splendere, ma per farlo ha bisogno delle tecnologie più recenti, dalle telecamere ai sensori, passando per i dispositivi di riconoscimento del volto. «Con Acea sceglieremo un'area per la sperimentazione della progettazione integrata tra illuminotecnica e sicurezza» - ha spiegato la direttrice del Parco Archeologico - «Con la Guardia di Finanza, invece, stiamo mettendo a punto un piano contro l'illegalità e l'abusivismo e con Coopculture predisporremo nuove modalità di prenotazione, in modo da contrastare il bagarinaggio».riproduzione riservata ®