Colosseo, schianto frontale tra donne: una era ubriaca

Enrico Chillè

Uno scontro frontale tra due auto, avvenuto a pochi passi dal Colosseo e per ragioni ancora da chiarire, ha causato il ferimento di due automobiliste. Una delle due donne è risultata positiva all'alcol-test.

L'incidente è avvenuto su via Celio Vibenna (proprio in prossimità della curva Smart, ribattezzata così perché le citycar in quel punto, qualche anno fa, sbandavano a causa dello stacco tra asfalto e sampietrini), nella notte tra mercoledì e giovedì: era da poco passata la mezzanotte quando una Yaris di colore grigio metallizzato, proveniente dal Circo Massimo, ha invaso la carreggiata opposta, centrando in pieno una Smart del servizio di car sharing Car 2 Go che invece arrivava dal Colosseo. Il sinistro avrebbe potuto avere conseguenze anche peggiori: il guidatore di una terza vettura, che sopraggiungeva in quel momento, ha evitato di pochissimo l'impatto con i mezzi che si erano appena scontrati tra loro.

Dopo lo schianto, la Yaris grigia è rimasta ferma, posizionata trasversalmente rispetto alla carreggiata e occupando quindi entrambe le corsie, mentre la Smart, letteralmente travolta dall'utilitaria, è finita sullo spartitraffico che divide i due sensi di marcia.

Sul posto è intervenuta immediatamente la polizia municipale, che per diversi minuti ha chiuso la strada in modo da consentire i soccorsi ad una delle donne rimaste coinvolte nell'incidente: ad avere la peggio, infatti, è stata la donna alla guida della Smart del Car 2 Go, che è stata ricoverata in ospedale.

Anche la donna alla guida della Yaris grigia è rimasta ferita, ma in modo più lieve: sottoposta ai controlli per aver causato l'incidente, è risultata positiva al test dell'alcol, avendo un tasso alcolemico nel sangue superiore al limite previsto dalla legge per mettersi alla guida. La Polizia Locale di Roma Capitale ha anche svolto i consueti rilievi dopo l'incidente: occorre ancora ricostruire con massima precisione l'esatta dinamica dello schianto, ma sembra che la donna alla guida della Yaris abbia perso improvvisamente il controllo dell'auto per poi finire nella carreggiata opposta. Lo stato d'ebbrezza, probabilmente unito alla forte velocità, sembra quindi la principale causa dell'incidente.

