Colosseo, arriva il nuovo biglietto

Il Parco archeologico del Colosseo annuncia un nuovo biglietto dedicato esclusivamente all'ingresso al Foro Romano e al Palatino. Questo nuovo biglietto va a sostituire il biglietto S.U.P.E.R. lanciato lo scorso aprile. Avrà il costo di 16 euro, cui si aggiungono 2 euro per l'eventuale prenotazione on-line, e sarà valido un solo giorno. A partire dall'11 marzo il nuovo ticket si aggiungerà al biglietto già esistente del costo di 12 euro, che ad oggi consente un accesso al Colosseo e uno al Foro Romano e al Palatino nell'arco di 2 giorni.

Questa novità si inserisce in una riflessione avviata dal Parco archeologico del Colosseo per un nuovo sistema di bigliettazione, sulla base di valutazioni e analisi che hanno messo in conto. Il contenuto dell'offerta culturale del complesso Colosseo, Foro Romano e Palatino Le caratteristiche e le modalità di fruizione dei visitatori Le problematiche dei flussi logistici all'interno dei siti con ingresso contingentato Un confronto con le politiche di valorizzazione attuate dai più prestigiosi musei e siti archeologici mondiali. Gli interventi di ampliamento dell'offerta si inseriscono nella valorizzazione dei servizi per l'accoglienza.

