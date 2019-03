Colombo, sgomberato il sottopasso

Suppellettili, vestiti, valigie, scarpe, tutta merce raccolta dai cassonetti e pronta per essere smistata nei mercatini abusivi di ciarpame. È quanto è stato scoperto mercoledì notte in un sottopasso in via Cristoforo Colombo dalla polizia locale di Roma Capitale, del reparto Pics (Pronto Intervento Centro Storico). L'intervento da parte degli agenti è avvenuto all'altezza di via dei Georgofili. Qui, è stato trovato un magazzino-dormitorio e sono state identificate 25 persone di nazionalità romena che dormivano in quello che era un vero e proprio magazzino di merce usata, frutto di attività di rovistaggio. L'operazione ha permesso di mettere in sicurezza un'area a forte rischio sanitario, intervenendo a tutela delle persone che vivevano in condizioni igieniche assai precarie. Gli occupanti avevano bloccato tutti gli accessi mettendo in pericolo la loro stessa incolumità: sono state trovate bombole e materiale infiammabile che avrebbe potuto scatenare un incendio in qualsiasi momento. La zona è stata sanificata e circa 25 metri cubi di rifiuti sono stati smaltiti con l'intervento di ama (circa 6 tonnellate). Operatori del simu e del municipio hanno quindi saldato gli accessi per impedire nuove occupazioni.

