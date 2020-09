Colleferro e Albano vince il centrosinistra

I grandi Comuni dell'hinterland romano conquistati da centrodestra e centrosinistra. I risultati delle elezioni amministrative, che hanno portato alle urne 15 Comuni nella Città metropolitana di Roma, di cui 7 sopra i 15 mila abitanti, segnano una sconfitta per il M5S nei centri più popolosi. A Colleferro si riconferma il sindaco in carica Pierluigi Sanna (Pd e centrosinistra) mentre ad Albano Laziale vince al primo turno Massimiliano Borelli (Pd e liste civiche). A Genzano è ballottaggio tra Carlo Zoccolotti (Pd) e Piergiuseppe Rosatelli (Lega, FdI, FI). Lo stesso si profila ad Anguillara tra Angelo Pizzigallo (Lega, Fdi, FI) e Michele Cardone (Pd), ad Ariccia tra Gianluca Staccoli (Lega, Fdi, FI) ed Emilio Cianfanelli (liste civiche), a Rocca di Papa tra Veronica Cimino (liste civiche) e Massimiliano Calcagni (Lega-FI-FdI). In vantaggio a Zagarolo Emanuela Panzironi (Pd e liste civiche). Il ballottaggio si svolgerà il 4 e 5 ottobre.(F. Sci.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Settembre 2020, 05:01

