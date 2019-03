Colle der Fomento

STRIKE

Il tour di presentazione di Adversus, nuovo album della storica formazione rap romana. Accolto con grande entusiasmo da pubblico e critica, il disco è un viaggio nei suoni, dove il rap incontra il rock, il blues, il jazz e la musica italiana contaminandosi in modo adulto senza snaturarsi.

Via U. Partini 21, domani alle 23,30, 8 euro, 3661447867

Percorsi jazz

CONSERVATORIO

SANTA CECILIA

Il festival progettato da Paolo Damiani

, e giunto alla tredicesima edizione La musica italiana e i contesti europei, prende il via con Livio Minafra solo piano SoleLuna nei Balcani' e Pietro Leverat

to pangaea stompers (Pietro Leveratto contrabbasso, Zach Brock violino, Gabriele Mirabassi clarinetto, Vittorio Esposito pianoforte).

Via dei Greci 18, domenica, ore 18, 0636096738

Marlene Kuntz

TEATRO ROMANO OSTIA

Compiono 30 anni di attività e festeggiano il ventennale del loro terzo disco Ho ucciso paranoia e lo fanno in 10 concerti doppi. A Roma, il 12 luglio, bigl. 25 euro+dp in prevendita ufficiale da oggi, rockinroma.com

Ennio Morricone

TERME DI CARACALLA

Settima data nell'ambito della stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma per il Maestro impegnato nel suo 60 Years of Music World Tour: 23 giugno, ore 21, bigl. da 60 a 130 euro+dp

operaroma.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA