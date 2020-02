Colite ulcerosa lieve moderata: colpisce 150mila italiani

MILANO- La colite ulcerosa lieve moderata è una malattia invalidante, che risulta in crescita nel nostro Paese. Colpisce circa 150mila persone in Italia e mina la qualità di vita del paziente. La patologia può causare diverse violente scariche al giorno, accompagnate da forti dolori addominali da rendere così difficile svolgere le normali mansioni quotidiane. Per controllarla sono disponibili diversi farmaci (tra i quali la mesalazina) ed è fondamentale seguire scrupolosamente le indicazioni terapeutiche. Scarsa è invece l'aderenza ai trattamenti prescritti: almeno il 40% dei pazienti non si attiene alle indicazioni date dal medico. È quanto recentemente emerso a Milano, durante il convegno THE CHOICE Dosaggi e Aderenza nella cura della CU lieve moderata, realizzato con il contributo non condizionante di Ferring S.p.A. «È fondamentale riuscire ad intervenire tempestivamente con un trattamento in grado di controllare la malattia - sottolinea il prof. Paolo Gionchetti dell'Università di Bologna -. Le terapie farmacologiche possono dare risultati significativi solo se vengono assunte correttamente nei tempi, nelle dosi e nei modi indicati, per bloccare l'infiammazione ed evitare la comparsa di recidive».

