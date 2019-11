Coldplay, arriva Everyday Life tripudio pop dall'alba al tramonto

Ferro Cosentini

MILANO - La storia si ripete: quando una band diventa stellare, la ricerca di stimoli si fa bulimica. Che siano i riti live ripetuti nel mondo, o le domande su quali territori musicali marciare per non marcire, arriva sempre un momento da Album Bianco (il celebre doppio Lp-calderone dei Beatles): aprire le braccia a ogni suono, pensiero, stimolo. Per dire tutto il possibile, in suoni e parole. La sensazione è che per i Coldplay sia arrivato quel momento: Everyday Life - ottavo album della band britannica, disponibile da oggi - è un poderoso (e ambizioso) viaggio in 53 minuti di musica, due capitoli e sedici tappe. Sunrise e Sunset, vale a dire Alba e Tramonto, sono le parole chiave che la band guidata da Chris Martin (foto) sceglie per celebrare un incontro sonoro e spirituale tra oriente e occidente. Uscita speciale, quella di Everyday Life, consacrata dai Coldplay con il doppio concerto tenuto quest'oggi per la prima volta in Giordania, ad Amman, diffuso in diretta streaming su YouTube, all'alba delle ore 5 italiane (per gli 8 brani di Sunrise) e alle ore 15 (per i restanti brani di Sunset). Lunedì, invece, i Coldplay si esibiranno a Londra al Museo di Storia Naturale. Ma niente tour, almeno finché non saranno «eco-sostenibili», giura la band.

Nel disco, collaborazioni curiose (come quelle con Stromae o con i nigeriani Femi Kuti e Tiwa Savage) e un'attenzione ai temi della povertà nel mondo, dell'accettazione delle differenze culturali e religiose, con una sommessa e interessante ricerca di fede, che emerge da brani come l'irrequieta Church (registrata con altri due brani a Villa Tombolino a Bolgheri, Livorno) o il bellissimo gospel Broken. Armonie sofisticate che sfidano il mainstream vivono nello struggente brano strumentale d'ingresso Sunrise, nel lento su tempo cardiaco Daddy, nel blues cantautorale Guns (contro il possesso delle armi) e nel terzinato blues Cry Cry Cry, che evoca i lontani Supertramp. Ma siccome di pop si deve vivere e sopravvivere, ecco serviti Orphans (singolo di lancio), Arabesque e Champion of the World.

Venerdì 22 Novembre 2019, 05:01

