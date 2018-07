Colbrelli sfiora l'impresa Sagan lo batte per un soffio

Lunedì 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Lo slovacco Peter Sagan ha vinto la seconda tappa del 105° Tour de France, da Mouilleron Saint-Germain a La Roche sur Yon, lunga 182,5 chilometri. Al secondo posto l'italiano Sonny Colbrelli, la cui rimonta allo sprint si è fermata a pochi centimetri dal campione del mondo su strada. Sagan, grazie al successo odierno (il nono), è la nuova maglia gialla della corsa a tappe francese.Cadute. Ancora tante, come nella prima tappe. Nel finale il primo a cadere è lo spagnolo Luis Leon Sanchez (Astana): botta al gomito destro e finito in ambulanza. Più avanti, a poco più di 30 km dal traguardo, è Adam Yates ad andare giù per la seconda volta in due tappe. Lo attende il suo compagno Jack Bauer e il loro rientro è un imbarazzante dietro-motore con la loro ammiraglia, Mitchelton-Scott. Quindi tocca allo svizzero Silvan Dillier ripartito poi tra grandi dolori. (G.Bul.)