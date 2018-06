Colangite biliare primitiva: c'è la medicina di precisione

Mercoledì 20 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Negli ultimi mesi si è assistito a grandi progressi nella colangite biliare primitiva sia per la gestione clinica del paziente sia per la terapia. È quanto emerso dal 2° Cholestasis Symposia di Roma, presieduto dal professor Domenico Alvaro, direttore della gastroenterologia al Policlinico Umberto I di Roma e presidente della Società italiana di gastroenterologia ed endoscopia digestiva (Sige). «I progressi sono derivati da studi multicentrici, in cui i gruppi italiani hanno avuto un ruolo determinante - sottolinea Alvaro - perché si riesce ad applicare i principi della medicina di precisione alla gestione della malattia. Oggi siamo in grado di capire al momento della diagnosi e durante il trattamento i rischi di progressione della malattia, e prevedere anche in quanto tempo si rischia di andare incontro a un trapianto di fegato». La colangite biliare primitiva è una malattia immunomediata: il sistema immunitario aggredisce i dotti biliari con successivo ristagno cronico di bile e possibile evoluzione in fibrosi e poi cirrosi epatica. (A.Cap.)riproduzione riservata ®